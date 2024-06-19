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Хорватия — Албания: статистика личных встреч, история противостояний

Хорватия — Албания: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 19 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Хорватии и Албании. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Интересно, что это будет первая встреча данных команд на взрослом уровне. Ранее хорваты и албанцы пересекались лишь на молодёжных турнирах.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Хорватии и Албании на Евро-2024 выступают в группе В. Кроме них, в этом квартете также играют сборные Италии и Испании.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

В 1-м туре хорваты разгромно проиграли испанцам со счётом 0:3, а албанцы уступили итальянцам (1:2), забив самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Нападающий Недим Байрами поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 23-й секунде матча.

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