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Гарет Саутгейт разрешил жёнам и детям игроков приезжать на базу сборной Англии

Гарет Саутгейт разрешил жёнам и детям игроков приезжать на базу сборной Англии
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт позволил жёнам и детям игроков приезжать на базу национальной команды после игр чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Telegraph.

По данным источника, сделано это было для того, чтобы футболисты не тосковали по дому во время Евро-2024. Напомним, первый матч группового этапа — со сборной Сербии — англичане выиграли с минимальным счётом (1:0). Игра между командами состоялась 16 июня и проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато. На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Помимо Сербии и Англии, в группе C находятся Словения и Дания.

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