Тадич был вынужден извиниться перед тренером Сербии за свои слова об игре в старте

Крайний нападающий и капитан сборной Сербии Душан Тадич был вынужден извиниться перед главным тренером национальной команды Драганом Стойковичем за свои слова об игре в стартовом составе, сообщает The Sun со ссылкой на заявление Футбольной ассоциации Сербии.

Напомним, футболист после матча 1-го тура Евро-2024 с Англией (0:1) заявил, что должен был провести на поле все 90 минут игрового времени.

«В отеле в Аугсбурге, где остановилась команда на время проведения Евро-2024, состоялась встреча между сотрудниками сборной, главным тренером и игроками. Среди прочего капитан Сербии Душан Тадич воспользовался возможностью, чтобы извиниться перед тренером Стойковичем и товарищами по команде за свои опрометчивые заявления после матча с Англией», — сказано в сообщении, которое опубликовал источник.