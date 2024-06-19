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Тадич был вынужден извиниться перед тренером Сербии за свои слова об игре в старте

Тадич был вынужден извиниться перед тренером Сербии за свои слова об игре в старте
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Крайний нападающий и капитан сборной Сербии Душан Тадич был вынужден извиниться перед главным тренером национальной команды Драганом Стойковичем за свои слова об игре в стартовом составе, сообщает The Sun со ссылкой на заявление Футбольной ассоциации Сербии.

Напомним, футболист после матча 1-го тура Евро-2024 с Англией (0:1) заявил, что должен был провести на поле все 90 минут игрового времени.

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«В отеле в Аугсбурге, где остановилась команда на время проведения Евро-2024, состоялась встреча между сотрудниками сборной, главным тренером и игроками. Среди прочего капитан Сербии Душан Тадич воспользовался возможностью, чтобы извиниться перед тренером Стойковичем и товарищами по команде за свои опрометчивые заявления после матча с Англией», — сказано в сообщении, которое опубликовал источник.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Англия
0:1 Беллингем – 13'    
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