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Футболистка «Барселоны» Путельяс: в спорте существует систематическая дискриминация

Футболистка «Барселоны» Путельяс: в спорте существует систематическая дискриминация
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Нападающая «Барселоны» и сборной Испании Алексия Путельяс высказалась о дискриминации в спорте.

«В спорте существует систематическая дискриминация, и необходима сильная личность, чтобы преодолеть её. Преодолеть проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и достичь наилучшего возможного пути», — приводит слова Путельяс AS.

За свою карьеру 30-летняя Путельяс дважды выиграла «Золотой мяч», а также в 2023 году стала чемпионкой мира в составе сборной Испании.

Ранее стало известно, что Алексия Путельяс продлила контракт с «Барселоной». Срок контракта рассчитан до 30 июня 2026 года, с возможностью продления на третий сезон. Ранее Путельяс получила травму крестообразной связки, после чего перенесла ревизионную артроскопию левого подколенного сухожилия.

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