Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

УЕФА оштрафовал сборную Албании за неподобающее поведение болельщиков на матче Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал сборную Албании за неподобающее поведение болельщиков в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации албанского футбола.

Суммарно Албания была оштрафована на € 37,3 тыс. из-за бросания болельщиками на поле посторонних предметов, использования пиротехники, прорыва на футбольное поле и демонстрации провокационных сообщений.

Напомним, сборная Албании проиграла Италии со счётом 1:2. При этом албанцам удалось забить самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, отправив мяч в ворота итальянцев на 23-й секунде. В следующем матче чемпионата Европы — 2024 сборная Албании встретится с национальной командой Хорватии. Матч состоится 19 июня, начало – в 16:00 мск.