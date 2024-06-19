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УЕФА оштрафовал сборную Албании за неподобающее поведение болельщиков на матче Евро-2024

УЕФА оштрафовал сборную Албании за неподобающее поведение болельщиков на матче Евро-2024
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал сборную Албании за неподобающее поведение болельщиков в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с национальной командой Италии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации албанского футбола.

Суммарно Албания была оштрафована на € 37,3 тыс. из-за бросания болельщиками на поле посторонних предметов, использования пиротехники, прорыва на футбольное поле и демонстрации провокационных сообщений.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, сборная Албании проиграла Италии со счётом 1:2. При этом албанцам удалось забить самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, отправив мяч в ворота итальянцев на 23-й секунде. В следующем матче чемпионата Европы — 2024 сборная Албании встретится с национальной командой Хорватии. Матч состоится 19 июня, начало – в 16:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
2 : 1
Албания
0:1 Байрами – 1'     1:1 Бастони – 11'     2:1 Барелла – 16'    
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