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Игрок «Спартака» Медина: очень жду, когда начнётся сезон с новым тренером

Игрок «Спартака» Медина: очень жду, когда начнётся сезон с новым тренером
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Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина высказался о начале подготовки к сезону-2024/2025.

«Я был дома с семьёй. Что касается моего здоровья, то всё хорошо. У остальных ребят тоже. Мы готовы начать готовиться к сезону. Я очень жду, когда начнётся новый сезон с новым тренером. Мы будем упорно работать каждый день, чтобы занять место как можно выше», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.

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