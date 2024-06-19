Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медина: за плечами Станковича большой опыт в хороших командах

Медина: за плечами Станковича большой опыт в хороших командах
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Спартака» Хесус Медина высказался о новом главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Станкович — хороший тренер. Он был отличным игроком. За его плечами большой опыт в хороших командах. Для команды и для каждого его приход — это хорошо. Пока ещё не встречались с тренером. Завтра мы соберёмся на базе, где познакомимся.

Что касается ухода Слишковича, может, было предложение от другого клуба. Это хорошо для него», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Медина: очень жду, когда начнётся сезон с новым тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android