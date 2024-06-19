Медина: за плечами Станковича большой опыт в хороших командах

Футболист «Спартака» Хесус Медина высказался о новом главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Станкович — хороший тренер. Он был отличным игроком. За его плечами большой опыт в хороших командах. Для команды и для каждого его приход — это хорошо. Пока ещё не встречались с тренером. Завтра мы соберёмся на базе, где познакомимся.

Что касается ухода Слишковича, может, было предложение от другого клуба. Это хорошо для него», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.