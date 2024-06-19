Медина предположил, кто будет капитаном «Спартака» в новом сезоне

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина высказался о кандидате на роль капитана красно-белых в новом сезоне. Напомним, ранее «Спартак» покинул защитник Георгий Джикия, у которого завершился контракт с клубом.

«Не знаю, кто будет новым капитаном в сезоне. Может, Рома Зобнин. В том сезоне он был вице-капитаном. Может, в этом станет капитаном», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.