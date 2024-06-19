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Игрок Хорватии Перишич: в матче с Албанией мы должны включиться с первой минуты

Игрок Хорватии Перишич: в матче с Албанией мы должны включиться с первой минуты
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Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Албании. Встреча состоится сегодня, 19 июня. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Албания — хорошая команда. Она здорово играла в отборочном цикле. Мы просмотрели видео их матчей, и нам ещё предстоит обсудить кое-какие детали. Албанцы сильны физически и много бегают. Они будут сражаться на поле с первой и до последней минуты. Если мы уступим в интенсивности, возникнут проблемы. Мы должны включиться с первой минуты и стремиться к трём очкам», — приводит слова Перишича официальный сайт УЕФА.

Хорватия и Албания выступают в группе В. Кроме них, в квартете участвуют Испания и Италия. В 1-м туре сборная Хорватии проиграла Испании со счётом 0:3, а Албания уступила итальянцам — 1:2.

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