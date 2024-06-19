Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медина: надо понять требования Станковича, что он хочет видеть от нас

Медина: надо понять требования Станковича, что он хочет видеть от нас
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о совместной работе с новым главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Нам надо сосредоточиться на подготовке к сезону. Надо понять требования нового тренера, как играть, что он хочет видеть от нас. Это важно для каждого из нас. У нас есть время. Мы в ожидании встречи с новым тренером и начала сезона», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.

Материалы по теме
Медина предположил, кто будет капитаном «Спартака» в новом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android