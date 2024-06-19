Медина: надо понять требования Станковича, что он хочет видеть от нас

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказался о совместной работе с новым главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Нам надо сосредоточиться на подготовке к сезону. Надо понять требования нового тренера, как играть, что он хочет видеть от нас. Это важно для каждого из нас. У нас есть время. Мы в ожидании встречи с новым тренером и начала сезона», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.