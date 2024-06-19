Медина: спросите у тренера Парагвая, почему я не в сборной сейчас

Футболист московского «Спартака» Хесус Медина высказался о невызове в сборную Парагвая на Кубок Америки 2024 года. Медина отметил, что вопрос о его отсутствии в национальной команде стоит задавать новому тренеру парагвайцев. Хесус заявил, что сосредоточен на подготовке к новому сезону в составе «Спартака».

«Кубок Америки — отличный турнир для тех, кто участвует. Новый тренер сборной Парагвая пытается посмотреть каждого игрока, поменять что-то в игре. Это хорошо для нас, для команды. Посмотрим, что будет. Спросите тренера, почему я не в сборной сейчас. Это его решение. Но это футбол. Я сосредоточен сейчас на «Спартаке» и подготовке к сезону», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.