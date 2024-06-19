Игрок «Спартака» Медина: будем скучать по Джикии

Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина высказался об уходе защитника Георгия Джикии из клуба. Напомним, 30-летний Георгий Джикия покинул «Спартак» после завершения срока контракта.

«Будем скучать по Георгию. Джикия был капитаном и хорошим человеком. Но это футбол, всё меняется. Мы остаемся хорошей командой», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.