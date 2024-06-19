Игрок «Спартака» Медина: постараемся в новом сезоне выиграть чемпионство

Парагвайский футболист «Спартака» Хесус Медина заявил, что красно-белые попробуют выиграть чемпионский титул в сезоне-2024/2025.

«Мы постараемся в новом сезоне выиграть чемпионство. Мы сосредоточены на этом. Мы знаем, что у нас хорошие игроки с опытом. У нас будет новый тренер. Мы постараемся выиграть в каждой игре и исправить ситуацию, которая была в том сезоне. Мы «Спартак» и будем бороться за каждый титул», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.