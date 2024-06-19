Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Медина: постараемся в новом сезоне выиграть чемпионство

Игрок «Спартака» Медина: постараемся в новом сезоне выиграть чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Парагвайский футболист «Спартака» Хесус Медина заявил, что красно-белые попробуют выиграть чемпионский титул в сезоне-2024/2025.

«Мы постараемся в новом сезоне выиграть чемпионство. Мы сосредоточены на этом. Мы знаем, что у нас хорошие игроки с опытом. У нас будет новый тренер. Мы постараемся выиграть в каждой игре и исправить ситуацию, которая была в том сезоне. Мы «Спартак» и будем бороться за каждый титул», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.

Материалы по теме
Медина: за плечами Станковича большой опыт в хороших командах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android