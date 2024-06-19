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Игрок «Спартака» Медина: если Промес вернётся, это будет хорошо для нас

Игрок «Спартака» Медина: если Промес вернётся, это будет хорошо для нас
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Футболист «Спартака» Хесус Медина высказался о ситуации Квинси Промеса и его проблемах с законом.

«Я не на связи с Квинси. Не знаю, на связи ли с ним кто-то из команды. Если он вернётся, это будет хорошо для нас. Но повторюсь, что сейчас мы сосредоточены на сезоне, на создании хорошей атмосферы в команде», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Квинси Промес был освобождён из-под стражи в Дубае 17 мая. Несмотря на освобождение, ему запрещено покидать Объединённые Арабские Эмираты. Нидерландский футболист был освобождён на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в родную страну. Задержание Промеса было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения за контрабанду наркотиков и поножовщину с родственником.

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