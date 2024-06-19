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Экс-защитник дортмундской «Боруссии» Хуммельс может стать игроком «Мальорки»

Экс-защитник дортмундской «Боруссии» Хуммельс может стать игроком «Мальорки»
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Бывший защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс может присоединиться к испанской «Мальорке», сообщает Diario de Mallorca со ссылкой на слова агента игрока Тимо Болла.

«Это лишь вопрос деталей», — приводит слова представителя футболиста источник. Напомним, Матс Хуммельс стал свободным агентом после того, как истёк его действующий контракт с дортмундской «Боруссией». Он воспитанник мюнхенской «Баварии». За «Боруссию» 35-летний защитник выступал в общей сложности 13 лет.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Ранее в СМИ появлялась информация, что бывший главный тренер «Боруссии» Дортмунд Терзич был крайне недоволен комментариями Хуммельса, который в преддверии финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:2) подверг критике на тот момент главного тренера «шмелей» из-за разочаровывающего выступления команды в чемпионате Германии, где она заняла пятое место.

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