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Миттельштедт оценил роль Крооса в сборной Германии

Миттельштедт оценил роль Крооса в сборной Германии
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Защитник сборной Германии Максимилиан Миттельштедт высказался о роли полузащитника Тони Крооса в национальной команде.

«Кроос даёт нам ощущение уверенности и безопасности. Он всегда открывается на поле, здорово читает игру и творит невероятные вещи. Мало кто способен обращаться с мячом так, как он. За пределами поля он скромный парень. Часто шутит. С ним очень легко», — приводит слова Миттельштедта официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 19 июня, в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Германии встретится с Венгрией. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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