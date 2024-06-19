Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура Евро-2024

УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура Евро-2024
Комментарии

Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Проголосовать можно за один из четырёх забитых мячей, авторами которых стали:

1. Арда Гюлер (Турция) в матче с Грузией (3:1).

2. Николо Барелла (Италия) в матче с Албанией (2:1).

3. Мерт Мюльдюр (Турция) в матче с Грузией (3:1).

4. Николае Станчу (Румыния) в матче с Украиной (3:0).

2-й тур группового этапа стартует сегодня, 19 июня.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Полная трансляция матча Евро-2024 и хайлайты доступны в Okko.
Материалы по теме
Голы на Евро-2024: Тони Кроос и Лука Модрич будут в центре внимания
Голы на Евро-2024: Тони Кроос и Лука Модрич будут в центре внимания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android