УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура Евро-2024

Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Проголосовать можно за один из четырёх забитых мячей, авторами которых стали:

1. Арда Гюлер (Турция) в матче с Грузией (3:1).

2. Николо Барелла (Италия) в матче с Албанией (2:1).

3. Мерт Мюльдюр (Турция) в матче с Грузией (3:1).

4. Николае Станчу (Румыния) в матче с Украиной (3:0).

2-й тур группового этапа стартует сегодня, 19 июня.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).