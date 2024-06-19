Хорватия — Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 16:00 мск

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Сегодня, 19 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Хорватии и Албании. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Национальные команды Хорватии и Албании на Евро-2024 выступают в группе В с Испанией и Италией.

В 1-м туре хорваты разгромно проиграли испанцам со счётом 0:3, а албанцы уступили итальянцам (1:2), забив самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Нападающий Недим Байрами поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 23-й секунде матча.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.