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Хорватия — Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 16:00 мск

Хорватия — Албания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 начнётся в 16:00 мск
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Сегодня, 19 июня, на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Хорватии и Албании. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
19 июня 2024, среда. 16:00 МСК
Хорватия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Хорватии и Албании на Евро-2024 выступают в группе В с Испанией и Италией.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

В 1-м туре хорваты разгромно проиграли испанцам со счётом 0:3, а албанцы уступили итальянцам (1:2), забив самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Нападающий Недим Байрами поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 23-й секунде матча.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии со счётом 1:1, 3:2 пен.

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