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Хлусевич: в последнем туре сезона у меня было повреждение, сейчас всё хорошо

Хлусевич: в последнем туре сезона у меня было повреждение, сейчас всё хорошо
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о начале подготовки к сезону-2024/2025.

«Медобследование прошло удачно, отпуск — великолепно. Всё хорошо, начинаем подготовку к сезону. Как можно проводить отпуск где-то ещё? Конечно, провёл его в Крыму. В последнем туре сезона было повреждение на разминке. Бывает, ничего страшного. Сейчас всё хорошо, приступим к работе — и уже точно будет понятно», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.

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