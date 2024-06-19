Хлусевич: в последнем туре сезона у меня было повреждение, сейчас всё хорошо

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о начале подготовки к сезону-2024/2025.

«Медобследование прошло удачно, отпуск — великолепно. Всё хорошо, начинаем подготовку к сезону. Как можно проводить отпуск где-то ещё? Конечно, провёл его в Крыму. В последнем туре сезона было повреждение на разминке. Бывает, ничего страшного. Сейчас всё хорошо, приступим к работе — и уже точно будет понятно», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.