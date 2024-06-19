Президент УЕФА встретился с руководством международной полиции в Германии на Евро-2024

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин встретился с руководством международной полиции в Германии на чемпионате Европы — 2024. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит в этом году в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. В первой игре Евро-2024 сборная Германии одержала убедительную победу над национальной командой Шотландии (5:1).

Сегодня, 19 июня, пройдут матчи группового этапа чемпионата Европы Хорватия — Албания (16:00 мск), Германия — Венгрия (19:00 мск) и Шотландия — Швейцария (22:00 мск).