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Президент УЕФА встретился с руководством международной полиции в Германии на Евро-2024

Президент УЕФА встретился с руководством международной полиции в Германии на Евро-2024
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин встретился с руководством международной полиции в Германии на чемпионате Европы — 2024. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит в этом году в Германии. Матчи турнира принимают 10 стадионов в 10 городах. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. В первой игре Евро-2024 сборная Германии одержала убедительную победу над национальной командой Шотландии (5:1).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Сегодня, 19 июня, пройдут матчи группового этапа чемпионата Европы Хорватия — Албания (16:00 мск), Германия — Венгрия (19:00 мск) и Шотландия — Швейцария (22:00 мск).

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