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Хлусевич: со Слишковичем перед уходом мы все попрощались

Хлусевич: со Слишковичем перед уходом мы все попрощались
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об уходе тренера Владимира Слишковича из клуба. Ранее он исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

«Со Слишковичем мы все пообщались и попрощались. Хорошо поговорили. Как я могу сказать, ожидали ли его ухода или нет. Это зависит не от нас. Ждали информацию. Это футбольная жизнь, бывают разные моменты», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.

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