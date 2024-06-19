Хлусевич: со Слишковичем перед уходом мы все попрощались

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об уходе тренера Владимира Слишковича из клуба. Ранее он исполнял обязанности главного тренера красно-белых.

«Со Слишковичем мы все пообщались и попрощались. Хорошо поговорили. Как я могу сказать, ожидали ли его ухода или нет. Это зависит не от нас. Ждали информацию. Это футбольная жизнь, бывают разные моменты», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.