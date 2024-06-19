Игрок ЦСКА Мусаев рассказал, где провёл отпуск

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, где провёл отпуск.

«Хорошо отдохнул, нормальный перерыв. В прошлый раз времени было меньше. Был в Дагестане», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Мусаев в минувшем сезоне сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

По итогам 30 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Первое место с 57 очками занял «Зенит», вторым стал «Краснодар». Тройку призёров замкнуло «Динамо».