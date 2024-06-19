Хлусевич: у Станковича была великолепная футбольная карьера

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о новом тренере красно-белых Деяне Станковиче.

«Ещё не удалось познакомиться со Станковичем. Когда познакомимся, смогу что-то сказать. Футбольная карьера у него была великолепная, что тут говорить. Особенно его безумный гол «Шальке». С футбольной карьерой у него всё отлично, думаю, с тренерской тоже», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.