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Игрок ЦСКА Мусаев: было очень грустно, что Федотов ушёл, — нравилось с ним работать

Игрок ЦСКА Мусаев: было очень грустно, что Федотов ушёл, — нравилось с ним работать
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о смене главного тренера в клубе. Ранее стало известно, что Владимир Федотов покинул ЦСКА. Позднее на пост главного тренера армейцев был назначен сербский специалист Марко Николич.

— С Марко Николичем пока не знакомился. Думаю, в процессе тренировок пообщаемся. Это будет в 20-х числах.

— Жалко ли, что ушёл Федотов?
— «Жалко» — плохое слово. Было очень грустно. Мне очень нравилось с ним работать, но это футбол. Мы созвонились, пожелали друг другу удачи, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 48 очков за 30 матчей.

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