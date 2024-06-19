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Хлусевич ответил на вопрос, говорил ли с Соболевым о возможном переходе в «Зенит»

Хлусевич ответил на вопрос, говорил ли с Соболевым о возможном переходе в «Зенит»
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Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, обсуждал ли он с нападающим команды Александром Соболевым его возможный переход в «Зенит».

«Не удалось ещё пообщаться. С немногими пересеклись. Завтра больше пообщаемся с ребятами. В отпуске не писал ему, убрал телефон и прекрасно отдыхал в Крыму», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в начале июня появилась информация, что «Зенит» начал переговорный процесс по нападающему «Спартака» Соболеву. Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 млн.

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