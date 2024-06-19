Хлусевич рассказал, кого бы назначил капитаном «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о кандидатах на роль капитана красно-белых в новом сезоне. Напомним, ранее «Спартак» покинул защитник Георгий Джикия, у которого завершился контракт с клубом.

«Пока не обсуждали капитана на новый сезон. Увидимся с новым тренером, и этот вопрос будет поднят. Не могу сказать, кого бы я выбрал. Выбирает команда. Если будет голосование, выберем. Свой голос я бы отдал за Лео Классена. Если серьёзно, то за Зиньковского. Он хочет капитаном стать, слышал, что в СМИ сказал и в группе написал», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.