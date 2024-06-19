Хлусевич: Джикия давал вишенку на торте в атмосфере «Спартака»

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об уходе из московского клуба капитана и защитника Георгия Джикии. Он отметил вклад Джикии в атмосферу красно-белых.

«Георгий давал вишенку на торте в атмосфере в команде. Люди уходят, всё меняется. Думаю, что у нас есть достаточно футболистов, кто бы мог взять на себя функции Джикии. Мы пообщаемся и выберем. Не знаю, как это будет происходить. Если говорить про меня, в плане атмосферы, может, могу заменить Джикию. На поле же должен быть более взрослый и опытный футболист. У нас таких достаточно. С Джикией провели хороший вечер перед его уходом, попрощались. Было всё хорошо», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.