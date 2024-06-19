Форвард ЦСКА Мусаев: с уходом Заболотного конкуренция в нападении не станет легче

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о конкуренции в линии нападения армейского клуба.

«С уходом Заболотного конкуренция в нападении легче не станет. Пришёл новый футболист — Артём Шуманский — он тоже будет голоден до стартового состава и голов. Конкуренция будет топовая, будем работать.

Антон тоже со всеми попрощался, написал сообщение. Пожелали удачи», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

33-летний Антон Заболотный является воспитанником академии армейцев. Он вернулся в ЦСКА летом 2021 года, перейдя из «Сочи». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.