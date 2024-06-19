Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хлусевич рассказал, за кого болеет на чемпионате Европы

Хлусевич рассказал, за кого болеет на чемпионате Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, за кого будет болеть на чемпионате Европы — 2024.

«Болеем за наших братьев сербов. Хочется, чтобы вышли из группы, тем более там играет наш футболист. Это первая команда, за которую я болею.

Как вы видели, есть много непредсказуемых результатов на Евро. Этим и интересен футбол. Будем наблюдать. Первый тур непонятен. Аргентина тоже проиграла на чемпионате мира Саудовской Аравии. Судить по первому туру не стоит», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Таблица групп Евро-2024

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Материалы по теме
Голы на Евро-2024: Тони Кроос и Лука Модрич будут в центре внимания
Голы на Евро-2024: Тони Кроос и Лука Модрич будут в центре внимания
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android