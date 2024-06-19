Хлусевич рассказал, за кого болеет на чемпионате Европы

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, за кого будет болеть на чемпионате Европы — 2024.

«Болеем за наших братьев сербов. Хочется, чтобы вышли из группы, тем более там играет наш футболист. Это первая команда, за которую я болею.

Как вы видели, есть много непредсказуемых результатов на Евро. Этим и интересен футбол. Будем наблюдать. Первый тур непонятен. Аргентина тоже проиграла на чемпионате мира Саудовской Аравии. Судить по первому туру не стоит», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.