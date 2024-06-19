Хлусевич: безумно рад за Сафонова. Посмотрим, кто следующим уедет в Европу

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Безумно рад за Сафонова. Это очень хорошо. Надеюсь, что будет там играть. Посмотрим, кто следующим уедет в Европу. Трансферное окно длинное. Я игрок «Спартака», у меня ничего нет. В прошлом году было? Да нет, не было», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

Напомним, 25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.