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Лунёв: очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря

Лунёв: очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря
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Голкипер Андрей Лунёв высказался о переходе в московское «Динамо». Вчера, 18 июня, стало известно, что вратарь подписал с клубом контракт, срок которого рассчитан до 2026 года.

«Очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря. Эмоции самые положительные. Все прекрасно знают, что это клуб великого Льва Яшина – легенды мирового футбола. И, безусловно, степень ответственности здесь выше, чем в других командах. Нужно выходить на поле, проявлять свои лучшие качества, дальше развиваться, давать результат и радовать болельщиков своей игрой.

Скучал ли по России? Конечно, это сыграло свою роль. Мы вместе с семьёй приняли решение, что пора возвращаться», — приводит слова Лунёва официальный сайт «Динамо».

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