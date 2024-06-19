Игрок «Спартака» Хлусевич: советую людям ездить в Крым, там безумно много красивых мест

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич посоветовал посетить Крым на машине.

«В Крыму безумно много красивых мест. Я не во всех бывал и хочу многое ещё посетить, но у меня немного времени. Совместить встречу с семьёй и поездки не так легко. Советую людям съездить в Крым, но на машине, чтобы посетить много мест», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.