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Хлусевич: чтобы я был счастлив, «Спартак» должен выиграть чемпионство в следующем году

Хлусевич: чтобы я был счастлив, «Спартак» должен выиграть чемпионство в следующем году
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что будет счастлив, если команда выиграет чемпионство в новом сезоне.

«Чтобы я был счастлив, в следующем году должны выиграть чемпионство. Конечно, это возможно. Возможно всё, это же футбол и «Спартак». Мы должны бороться за чемпионство. Всё покажет время. Сейчас точно об этом не стоит говорить. Предстоит работа перед сезоном, будем готовиться», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.

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