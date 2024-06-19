Хлусевич: чтобы я был счастлив, «Спартак» должен выиграть чемпионство в следующем году

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что будет счастлив, если команда выиграет чемпионство в новом сезоне.

«Чтобы я был счастлив, в следующем году должны выиграть чемпионство. Конечно, это возможно. Возможно всё, это же футбол и «Спартак». Мы должны бороться за чемпионство. Всё покажет время. Сейчас точно об этом не стоит говорить. Предстоит работа перед сезоном, будем готовиться», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.