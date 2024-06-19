Сергей Паршивлюк завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Динамо»

Бывший защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк принял решение о завершении профессиональной игровой карьеры. Экс-футболист войдёт в тренерский штаб Марцела Лички. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Сергей Викторович завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдёт в тренерский штаб Марцела Лички», — подтвердили этот факт в пресс-службе «Динамо».

35-летний Паршивлюк успел за свою карьеру также поиграть за московский «Спартак», махачкалинский «Анжи» и «Ростов». Также на счету экс-защитника три матча в составе сборной России.

В своём последнем сезоне в составе «Динамо» Паршивлюк сыграл в 21 матче в чемпионате и Кубке России, отметившись в них одной голевой передачей.