Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Паршивлюк завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Динамо»

Сергей Паршивлюк завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Динамо»
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк принял решение о завершении профессиональной игровой карьеры. Экс-футболист войдёт в тренерский штаб Марцела Лички. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Сергей Викторович завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдёт в тренерский штаб Марцела Лички», — подтвердили этот факт в пресс-службе «Динамо».

35-летний Паршивлюк успел за свою карьеру также поиграть за московский «Спартак», махачкалинский «Анжи» и «Ростов». Также на счету экс-защитника три матча в составе сборной России.

В своём последнем сезоне в составе «Динамо» Паршивлюк сыграл в 21 матче в чемпионате и Кубке России, отметившись в них одной голевой передачей.

Материалы по теме
Лунёв: очень счастлив, что буду играть в легендарном клубе легендарного вратаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android