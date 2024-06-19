«Я привык к смерти». Ван Гал ответил, как рак изменил его взгляд на жизнь

Нидерландский тренер Луи ван Гал высказался о взгляде на жизнь при раке. Несколько лет назад стало известно, что ван Гал страдает агрессивным раком простаты.

«Как рак изменил мой взгляд на жизнь? Не так уж и сильно, правда. Послушайте, я родом из семьи, в которой нас девять братьев и сестёр. Я самый маленький. Мой отец умер, когда мне было 11 лет. Он умер в 53 года. С другой стороны, моя первая жена умерла, когда ей было 39 лет. И все мои братья умерли слишком рано. Я привык к смерти. Вот почему я знаю, что смерть — это часть жизни и с ней можно справиться. Когда я впервые услышал, что у меня рак, я сказал: «Окей, это не очень хорошие новости, но мне лучше попытаться что-нибудь с этим сделать». Каждый человек может реагировать по-разному. Вот почему я говорю: «Будьте собой», — приводит слова ван Гала AS.