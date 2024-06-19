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Главный врач «Спартака» подвёл итоги медосмотра после выхода команды из отпуска

Главный врач «Спартака» подвёл итоги медосмотра после выхода команды из отпуска
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Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов подвёл итоги медосмотра после выхода команды из отпуска.

«Сегодня традиционно команда «Спартак» вышла из отпуска и прошла медицинское обследование. Проходим УМО в усечённом составе. Игроки все подготовились к новому сезону. Всем дали программу. Был короткий отпуск. Игроки не успевают даже отдохнуть. Лишнего веса нет. Игрокам сборным дали чуть большее время на отдых. На сегодняшний день нет игроков, которые начнут подготовку с ограничениями», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.

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