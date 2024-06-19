Врач «Спартака» Козлов рассказал о знакомстве с главным тренером Станковичем

Начальник медицинского департамента московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал о знакомстве с новым главным тренером команды Деяном Станковичем. Ранее стало известно, что сербский специалист Деян Станкович возглавит команду с начала подготовки к сезону-2024/2025.

«Познакомились со Станковичем. Будем прислушиваться к его пожеланиям. Все медосмотры проходят по стандарту. Определённые тонкости от Станковича были. Мы это выполнили», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.