Главный врач «Спартака» сообщил, что Руслан Литвинов будет готов к новому сезону

Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов сообщил, что футболист красно-белых Руслан Литвинов будет готов к новому сезону.

«Литвинова дополнительно простестировали. У него всё хорошо. Будем следить за ним, чтобы не было рецидивов. Руслан полностью восстановился. Будет находиться под нашим наблюдением. Он будет готов к сезону», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков. Ранее стало известно, что «Спартак» возглавит сербский специалист Деян Станкович.