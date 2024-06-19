Глушаков: я вам надоел и вы меня хотите списать?

Российский футболист Денис Глушаков прокомментировал возможный переход в подмосковные «Химки».

«Всё нормально, обследование прошло как обычно. В каком я возрасте? Я молодой и перспективный. Я вам надоел и вы меня хотите списать? Я буду ещё играть.

Пишут, что «Химки» мой последний клуб? Кто вам такое сказал? Я ещё не знаю, это вы информацию берёте такую, а я пришёл просто проверить здоровье. Скоро определюсь с клубом», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сообщалось, что 37-летний Денис Глушаков подпишет с «Химками» контракт сроком на один год. Отмечалось, что он может завершить профессиональную карьеру в подмосковном клубе. В «Химках» рассчитывают, что после этого Денис останется работать в клубе.