Врач «Спартака»: поддерживаем связь с Бабичем и штабом сборной Сербии во время Евро

Начальник медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов рассказал, что сотрудники московского клуба поддерживают связь с центральным защитником красно-белых и сборной Сербии Срджаном Бабичем во время Евро-2024.

«С Бабичем поддерживаем связь, а также со штабом сборной Сербии. Это обычная практика», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Сербия на Евро-2024 выступает в группе C с Англией, Данией и Словенией. В матче 1-го тура группового этапа сербы уступили англичанам со счётом 0:1. Игра состоялась 16 июня и проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Орсато. Матч завершился победой сборной Англии со счётом 1:0. На 13-й минуте матча забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки. Этот гол оказался единственным в матче.