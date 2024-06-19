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Врач «Спартака» ответил на вопрос, способен ли Селихов провести сезон без травм

Врач «Спартака» ответил на вопрос, способен ли Селихов провести сезон без травм
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Начальник медицинского департамента московского «Спартака» Кирилл Козлов ответил, способен ли голкипер Александр Селихов провести сезон без травм.

— Способен ли Селихов провести сезон без травм?
— Мы делаем всё возможное, но никто не застрахован. Надеемся, что Саша проведёт отличный сезон и мы минимизируем его осложнения и хронические заболевания. Определённые травмы от длительной спортивной жизни у него есть, для этого и есть врачи в командах, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который заработал 57 очков.

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