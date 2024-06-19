Главный врач «Спартака» Козлов высказался о травме Мбаппе на Евро

Начальник медицинского департамента московского «Спартака» Кирилл Козлов высказался о травме нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате Европы — 2024. Напомним, в игре 1-го тура Евро-2024 Мбаппе сломал нос. Вероятно, он пропустит оставшиеся матчи группового этапа, а в плей-офф будет играть в защитной маске.

«Дистанционно не совсем корректно характеризовать травму. Желаю данной звезде здоровья и надеюсь, что он будет участвовать в турнире дальше. Надеюсь, что его травма не испортит чемпионат», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.