Луи ван Гал рассказал, как справляется с раком

Нидерландский тренер Луи ван Гал рассказал о своём состоянии. Несколько лет назад стало известно, что ван Гал страдает агрессивным раком простаты.

«Выгляжу неплохо? Я всегда выглядел очень молодо, в этом причина моей хорошей внешности (смеётся). Моя мать умирала, и до последнего момента её лицо было как цветок. Никто не мог видеть, что она больна. И у меня та же проблема. Или та же удача…

Я живу с этой болезнью чуть больше трёх лет, с облучением, гормональными уколами, операциями, катетерами и мешками для мочи. Это невероятно, но я справляюсь. Мне это удалось, и мне удалось это сделать, даже работая во время последнего чемпионата мира. Даже думаю, что на чемпионате мира мне это удалось лучше, потому что у меня была цель. И с раковым процессом происходит то же самое, что и с процессом работы тренером, — ищешь цель. Для меня было положительно иметь дело с обеими вещами», — приводит слова ван Гала AS.