«РБ Лейпциг» объявил о продлении контракта с Марко Розе до 2026 года

«РБ Лейпциг» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Марко Розе. Новое соглашение специалиста будет действовать до 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

47-летний Розе является уроженцем Лейпцига. Профессиональную тренерскую карьеру немец начал в 2010 году, заняв должность ассистента главного тренера футбольного клуба «Майнц». Во главе «РБ Лейпциг» Марко работает с 2022 года. До этого Розе возглавлял «Боруссию» Дортмунд, «Боруссию» Мёнхенгладбах и «РБ Зальцбург».

«Лейпциг» завершил сезон-2023/2024 на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 65 очков по результатам 34 проведённых встреч. Таким образом, в следующей кампании «быки» сыграют в Лиге чемпионов.