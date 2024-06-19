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Сборная Англии — одна из худших команд Евро-2024 по ударам. Хуже только Шотландия

Сборная Англии — одна из худших команд Евро-2024 по ударам. Хуже только Шотландия
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По итогам 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Англии стала одной из худших команд по количеству ударов по воротам. Так, англичане нанесли всего пять ударов, что является предпоследним показателем 1-го тура. Меньше ударов только у Шотландии (1). А вот обошли Англию даже более скромные сборные Венгрии, Австрии и Сербии.

Худшие сборные по количеству ударов в 1-м туре группового этапа Евро-2024:

  • Шотландия — 1 удар;
  • Англия — 5 ударов;
  • Чехия — 5 ударов;
  • Венгрия — 6 ударов;
  • Австрия — 6 ударов;
  • Сербия — 6 ударов.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Таблица групп Евро-2024

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».

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