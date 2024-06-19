Сборная Англии — одна из худших команд Евро-2024 по ударам. Хуже только Шотландия

По итогам 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Англии стала одной из худших команд по количеству ударов по воротам. Так, англичане нанесли всего пять ударов, что является предпоследним показателем 1-го тура. Меньше ударов только у Шотландии (1). А вот обошли Англию даже более скромные сборные Венгрии, Австрии и Сербии.

Худшие сборные по количеству ударов в 1-м туре группового этапа Евро-2024:

Шотландия — 1 удар;

Англия — 5 ударов;

Чехия — 5 ударов;

Венгрия — 6 ударов;

Австрия — 6 ударов;

Сербия — 6 ударов.

Финальная часть Евро-2024 проходит в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли».