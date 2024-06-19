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Бистрович: Влашич сделал всё возможное, чтобы быть готовым к Евро, но не получилось

Бистрович: Влашич сделал всё возможное, чтобы быть готовым к Евро, но не получилось
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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович высказался об отпуске, а также об игре сборной Хорватии на Евро-2024.

«Настроение хорошее. Был короткий отдых, теперь поеду на сборы с ЦСКА. Будем готовиться к следующему сезону. Отпуск провёл спокойно, с семьёй и друзьями был на море. Не было много времени отдыхать, нужно было готовиться.

Конечно, я слежу за сборной Хорватии на чемпионате Европы. Мы не очень хорошо начали матчем с Испанией, но на групповом этапе ещё есть время исправить ошибки. Надеюсь, что уже сегодня получится улучшить ситуацию.

С Николой Влашичем мы общались ещё перед Евро. Знал, что у него есть повреждение. Он сделал всё возможное, чтобы быть готовым к чемпионату Европы, но, к сожалению, не получилось», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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