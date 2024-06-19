Круговой заявил, что готов играть левого нападающего в ЦСКА при Николиче

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о смене главного тренера в команде перед своим переходом в московский клуб. Напомним, вместо работавшего с армейцами ранее Владимира Федотова команду принял Марко Николич. Круговой заявил, что готов попробовать свои силы на позиции левого нападающего.

«Я знаю Николича — он был в «Локомотиве» и показывал достаточно неплохие результаты. Лично с ним ещё не общались.

Николич — тренер, который может подстраиваться под любую схему, если что-то пойдёт не так. Если будем играть в четыре защитника — посмотрим. Думаю, если что, смогу сыграть левого нападающего, если потребует ситуация», — приводит слова Кругового «РИА Новости Спорт».

Круговой перешёл в ЦСКА этим летом из «Зенита» на правах свободного агента. Защитник всю вторую половину сезона после зимнего перерыва провёл в дубле петербургской команды во Второй лиге, так как не предупредил о своём решении о переходе в армейский клуб руководство и тренерский штаб сине-бело-голубых.