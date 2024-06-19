Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв считает, что болельщики «Динамо» были бы рады третьему месту перед началом сезона

Лунёв считает, что болельщики «Динамо» были бы рады третьему месту перед началом сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер Андрей Лунёв высказался о результатах московского «Динамо» в прошлом сезоне. Вчера, 18 июня, стало известно, что Лунёв перешёл в «Динамо» на правах свободного агента.

«За РПЛ не так много следил, но какие-то игры смотрел, в том числе и с участием «Динамо». Бросилось в глаза, что команда играет в атакующий, смелый, комбинационный футбол. Это меня порадовало и подкупило. Мне тоже нравится современный футбол, играть под прессингом с мячом – это нынешние реалии.

Что касается результата, то понятно, что в концовке болельщики ожидали другого. Но думаю, что если бы им сказали перед началом сезона про третье место, то все были бы этому рады. Конечно, хочется высочайших задач – стать чемпионом. Так что будем к этому стремиться и работать ради этого», — приводит слова Лунёва официальный сайт «Динамо».

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте, отстав от первого «Зенита» на одно очко.

Материалы по теме
«Динамо» подписало Лунёва, ЦСКА заменил Заболотного новым форвардом! Онлайн трансферов РПЛ
Live
«Динамо» подписало Лунёва, ЦСКА заменил Заболотного новым форвардом! Онлайн трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android