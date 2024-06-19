Лунёв считает, что болельщики «Динамо» были бы рады третьему месту перед началом сезона

Голкипер Андрей Лунёв высказался о результатах московского «Динамо» в прошлом сезоне. Вчера, 18 июня, стало известно, что Лунёв перешёл в «Динамо» на правах свободного агента.

«За РПЛ не так много следил, но какие-то игры смотрел, в том числе и с участием «Динамо». Бросилось в глаза, что команда играет в атакующий, смелый, комбинационный футбол. Это меня порадовало и подкупило. Мне тоже нравится современный футбол, играть под прессингом с мячом – это нынешние реалии.

Что касается результата, то понятно, что в концовке болельщики ожидали другого. Но думаю, что если бы им сказали перед началом сезона про третье место, то все были бы этому рады. Конечно, хочется высочайших задач – стать чемпионом. Так что будем к этому стремиться и работать ради этого», — приводит слова Лунёва официальный сайт «Динамо».

«Динамо» завершило сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте, отстав от первого «Зенита» на одно очко.