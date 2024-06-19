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Деметрадзе: Грузии надо обыгрывать Чехию, иначе остаётся мало шансов на выход из группы

Деметрадзе: Грузии надо обыгрывать Чехию, иначе остаётся мало шансов на выход из группы
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Бывший футболист сборной Грузии Георгий Деметрадзе высказался о матче национальной команды с Турцией (1:3) на Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    

«Грузия могла сыграть вничью с Турцией. Была перекладина, попали в защитника. В целом я доволен, как сыграли. Такое первый раз в нашей истории. Были ошибки, но очко могли зацепить. Некоторые футболисты играют на высоком уровне. Не думаю, что у них есть волнение. Конечно, сказывается, что первый раз на Евро и много наших болельщиков. Но волнение прошло. Теперь надо выигрывать.

Чехию надо обыгрывать, иначе остаётся мало шансов. Надо приложить для этого все усилия. Надо играть, атаковать. Думаю, что и Португалии можем забить», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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Турнирная таблица Евро-2024
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