Деметрадзе: Грузии надо обыгрывать Чехию, иначе остаётся мало шансов на выход из группы

Бывший футболист сборной Грузии Георгий Деметрадзе высказался о матче национальной команды с Турцией (1:3) на Евро-2024.

«Грузия могла сыграть вничью с Турцией. Была перекладина, попали в защитника. В целом я доволен, как сыграли. Такое первый раз в нашей истории. Были ошибки, но очко могли зацепить. Некоторые футболисты играют на высоком уровне. Не думаю, что у них есть волнение. Конечно, сказывается, что первый раз на Евро и много наших болельщиков. Но волнение прошло. Теперь надо выигрывать.

Чехию надо обыгрывать, иначе остаётся мало шансов. Надо приложить для этого все усилия. Надо играть, атаковать. Думаю, что и Португалии можем забить», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.