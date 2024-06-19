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Джанашия: Грузия ни в коем случае не должна была проигрывать Турции — нам не повезло

Джанашия: Грузия ни в коем случае не должна была проигрывать Турции — нам не повезло
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия считает, что сборная Грузии не заслуживала поражения от Турции в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы — 2024.

«Не хватило везения и опыта. Мы ни в коем случае не должны были проигрывать. У нас было больше моментов, а у Турции что? Несколько ударов издалека. Просто нам не повезло. Последние 15–20 минут мы играли лучше. Пацаны всё равно сыграли хорошо. Волнения нет, если бы боялись, был бы другой результат. Приятно было смотреть на игру», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, накануне, 18 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Турции и Грузии. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо (Аргентина). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился победой сборной Турции со счётом 3:1. Национальные команды Турции и Грузии на Евро-2024 выступают в группе F вместе с Португалией и Чехией. Грузия впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв в стыковых матчах Люксембург (2:0) и Грецию (0:0, 4:2 пен.). Турция, в свою очередь, шестой раз вышла в групповой этап турнира, а лучшим результатом для сборной являются бронзовые медали Евро-2008.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 1-й тур
18 июня 2024, вторник. 19:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 1
Грузия
1:0 Мюльдюр – 25'     1:1 Микаутадзе – 32'     2:1 Гюлер – 65'     3:1 Актюркоглу – 90+7'    
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